Het begon allemaal met een Vlaamse op de brandstapel: slaat de vloek van de Grimaldi's weer toe?

Royalty "Ze beseft dat ze hulp nodig heeft": prinses Charlène opgenomen in kliniek met ‘overver­moeid­heid’

Prinses Charlène van Monaco (43) is opgenomen in een kliniek omdat ze “oververmoeid” is. Haar echtgenoot prins Albert gaf donderdag al toe dat de prinses uitrust op een plek die niet in Monaco ligt en laat nu, een dag later, aan het Amerikaanse tijdschrift People weten dat het gaat om een gespecialiseerde kliniek.

19 november