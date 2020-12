Hertogin Kate wordt opnieuw tante: “Pippa Middleton zwanger van tweede kindje”

Royalty IN BEELD. Kinderen van prins William en Kate stelen de show tijdens uitstapje naar theater

12 december Bij ons zijn de theaterzalen momenteel nog gesloten, maar in het Verenigd Koninkrijk werd de lockdown vorige week versoepeld en mag er weer opgetreden worden - mits het volgen van strenge veiligheidsmaatregelen natuurlijk. De hertog en hertogin van Cambridge, beter bekend als prins William (38) en zijn vrouw Kate Middleton (38), vonden het in ieder geval veilig genoeg om hun kroost mee te nemen naar een pantomime-optreden in Londen.