HERLEES. Rij om Queen te groeten is al 13 uur lang, memoires van prins Harry worden uitgesteld

Royalty “Margaret is geboren voor de rol, ik niet”: hoe Elizabeth tegen wil en dank Queen werd van het Britse volk

Toen de zon onderging op de Keniaanse vlakte was ze nog prinses. Maar toen ze weer opkwam, was Elizabeth plots koningin. Haar rustige leventje als pasgetrouwde vrouw was voorgoed voorbij, en dat was dik tegen haar zin. Wat volgde, was een decennium vol jaloezie van haar zus Margaret en bittere ruzies met haar echtgenoot. Maar ondanks haar turbulente privéleven loodste Queen Elizabeth de Britse monarchie een nieuw tijdperk binnen. “Ik hoop dat ik half zo’n goede monarch zal zijn als zij”, aldus prins Charles.

12 september