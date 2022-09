Herenigd door hun verdriet, of enkel schone schijn? “Er hangt een koud briesje tussen William en Harry”

RoyaltyZij aan zij liepen ze achter de kist van hun grootmoeder. Een teken van eenheid dat we in jaren niet meer van prinsen William (40) en Harry (38) hebben gezien. Is de strijdbijl oprecht begraven, nu de royals verenigd zijn in hun verdriet? Of gaat het om een vertoon van ‘smoke and mirrors’, in opdracht van de kersverse koning Charles III? “Harry zit nog heel erg met zijn memoires in zijn hoofd.”