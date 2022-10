“Help mij alstu­blieft, ik ben radeloos”: hoe sjeik van Dubai zijn ex-vrouw tot pure wanhoop drijft

Royalty“Mijn kinderen en ik zijn doodsbang en vrezen voor ons leven. We worden gegijzeld in ons eigen huis.” Dat zegt Zeynab Javadli (31) in een verontrustende video die ze via de media heeft verspreid. De ex-vrouw van sjeik Saeed Al Maktoum (46) - neef van de Emir van Dubai -, is ten einde raad en smeekt zelfs de Verenigde Naties om hulp. Sinds ze de scheiding aanvroeg, is haar sprookjesachtige luxeleven dan ook veranderd in een ware nachtmerrie.