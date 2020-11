Heisa om interview met prinses Diana veroorzaakt crisis bij BBC: “We nemen dit héél serieus”

Royalty “Er staan erge dingen te gebeuren”: ‘illegaal’ interview met prinses Diana zorgt na 25 jaar voor ophef

7 november Er is in het Verenigd Koninkrijk opschudding ontstaan over een explosief interview dat prinses Diana in 1995 gaf aan journalist Martin Bashir (57). De Britse zender Channel 4 zond deze week de documentaire ‘Diana: The Truth Behind the Interview’ uit, waarna een mediastorm is ontstaan over het beruchte gesprek. Zo reageert Earl Spencer (56), de broer van Diana, furieus: hij beweert nu dat de prinses destijds werd belogen en gemanipuleerd om haar vertrouwen te winnen en haar voor de camera’s te krijgen. Maar welke geheimen bracht Diana aan het licht?