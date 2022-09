Heeft koning Charles hartproblemen? Bezorgdheid over gezwollen vingers van de vorst

Sinds het overlijden van koningin Elizabeth II is er heel wat aandacht voor de gezondheidstoestand van haar 73-jarige zoon Charles. Er gaan namelijk foto’s rond op sociale media van diens rode, gezwollen handen. Een symptoom waar de monarch al jaren aan lijdt. De koning noemde zijn vingers in 2012 zelf al “worstenvingers”.

Reumatoloog Stijn Michiels verklaart dat meerdere aandoeningen de reden kunnen zijn voor Charles’ zwellingen. In de eerste plaats denkt dokter Michiels aan een reumatische oorzaak voor het probleem. “Bij reuma komt het voor dat de vingers opzwellen. Maar dat het dat effectief is, betwijfel ik. In de eerste plaats is het zeer opvallend dat ál zijn vingers gezwollen zijn. Bij reuma gaat het meestal over een zwelling in een paar vingers, niet allemaal”, aldus Michiels. Het is bovendien ook opmerkelijk dat de koning nog zo veel onderdanen de hand kon schudden de afgelopen dagen. “Mocht het echt reuma zijn, dan zou de koning niet zo vrolijk handjes blijven schudden. Dat kan namelijk heel pijnlijk zijn. Daarom denk ik eerder dat het in dit geval gaat over een vochtophoping.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Koning Charles III schudt onderdanen de hand tijdens wandeling ter nagedachtenis van Queen Elizabeth II (10 september 2022). © Getty Images

“Die vochtophoping, of zogenaamd oedeem, kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een cardiaal probleem. Door problemen met het hart kan bloed minder goed worden rondgepompt door het lichaam. Daardoor blijft er vocht achter op een bepaalde plek, vooral in de voeten. Maar in het geval van Charles dus uitzonderlijk in de vingers”, zegt Michiels. Al zijn hartproblemen niet de enige mogelijke oorzaak voor oedeem. “Vochtophoping kan ook een gevolg zijn van problemen met de schild- of lymfeklieren”, vertelt Michiels.

Een paar dagen voor haar overlijden was er ook bezorgdheid over de handen van koningin Elizabeth, die erg blauw waren. Hebben die twee problemen iets met elkaar te maken? Volgens dokter Michiels is er slechts een minieme kans dat Charles’ aandoening iets te maken heeft met het overlijden van de Queen. “Het is moeilijk om te zeggen of het erfelijk is. Ik heb hem natuurlijk niet onderzocht, dus ik kan geen algemene uitspraken doen. Maar ik weet wel dat als hij hier al jaren mee kampt, het wel al onder controle zou moeten zijn indien het iets pijnlijks is zoals reuma. Dat is namelijk heel goed behandelbaar”, aldus Michiels.

Volledig scherm Blauwe handen van Queen Elizabeth II tijdens ontmoeting met eerste minister Liz Truss. © Photo News

