Heeft Albert van Monaco verklapt dat prinses Charlene niet bij hem slaapt?

Over de relatie tussen prins Albert (65) en Charlene (45) van Monaco is al heel wat inkt gevloeid. Toen de prinses maandenlang van het toneel verdween, werd het koppel achtervolgd door geruchten over zware huwelijksproblemen . Hoewel Albert en Charlene alle roddels steevast ontkenden, lijkt de prins volgens sommigen nu toch verklapt te hebben dat ze niet samen slapen.

Afgelopen weekend gaf prins Albert van Monaco een opvallend interview aan de digitale zender ‘BeIN Sports’. Tijdens het gesprek kwam zijn privéleven meermaals aan bod en de prins reageerde openhartig op de vragen. Zo kreeg de Monegaskische vorst de vraag of hij zijn twee kinderen met Charlene (de 8-jarige tweeling Jacques en Gabriella) zelf ophaalt aan de schoolpoort. Waarop Albert geamuseerd reageerde: “Ik breng ze meer dan dat ik ze ophaal.”

Ook de eerste ontmoeting met Charlene in 2006 kwam aan bod. “We hebben in Monaco elk jaar in juni een internationale zwemwedstrijd. En zo is het gebeurd”, vertelde de prins. “We hebben na de wedstrijd gesproken. Ik heb haar ook een medaille gegeven omdat ze haar race had gewonnen. En toen was het zover, erna hebben we alles besproken.”

Slaapt hij alleen?

Op een gegeven moment kreeg Albert echter de vraag hoe hij ‘s morgens uit bed stapt. De prins werd gevraagd of het zijn vrouw was die hem wakker maakt. Maar dat lijkt niet het geval, want de prins verklaarde dat het “iemand van het personeel” was die hem komt wekken. De prins werd daarop gevraagd met welke boodschap de bediende hem wakker maakt. “Hij klopt op de deur”, reageerde prins Albert.

Ter herinnering: toen Charlene na haar afwezigheid terugkeerde naar Monaco, liet het paleis uitschijnen dat prinses haar herstel thuis zou voortzetten. Ze zou verder tot rust komen in de privé-appartementen van het paleis, aan de zijde van haar echtgenoot en hun kinderen. Maar volgens verschillende media, zoals het Duitse ‘Gala’, ‘Adelpost’ en het Franse ‘Closer’, was dat een leugen. “Het feit dat Charlene momenteel niet in het paleis woont, spreekt boekdelen. Ook al benadrukken zij en Albert altijd publiekelijk hoe groot hun liefde voor elkaar is”, klonk het toen. Er wordt nu volop gespeculeerd of prins Albert deze geruchten tijdens het interview op ‘BeIN Sports’ (al dan niet per ongeluk) bevestigt heeft.

