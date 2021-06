Hedendaagse royals blijken moderne ouders: “Kindermeisjes? Dat is iets uit het verleden”

Royalty Queen niet te spreken over tv-programma van Harry: “Ze dacht dat het over veteranen zou gaan, niet over zijn eigen vuile was”

28 mei Queen Elizabeth (95) is niet blij met ‘The Me You Can't See’, het nieuwe tv-programma van prins Harry en Oprah Winfrey. Daarin vertelde hij over zijn mentale problemen en ‘problematische opvoeding’, waarbij hij vooral zijn vader Charles viseerde. “De Queen had het programma goedgekeurd, maar enkel omdat ze dacht dat het over de mentale gezondheid van veteranen zou gaan. Dit is een onaangename verrassing.”