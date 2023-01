Harry ‘wil zijn broer terug’, maar kan dat nog wel? “Hun broederband hangt aan een zijden draadje”

RoyaltyHet nieuwe jaar bracht niet meteen veel liefde en vrede voor het Britse koningshuis. Het vuurwerk was nog niet afgekoeld of prins Harry (39) liet weer van zich horen met enkele straffe uitspraken. In een trailer voor een onthullend interview met CBS haalde hij opnieuw uit naar zijn familie, én zet zijn broer William (41) opvallend in de vuurlinie. Naar eigen zeggen zou hij niets liever doen dan de brokken weer lijmen, maar is dat ook zo? En indien ja: is dat nog mogelijk? “Als hij slecht spreekt over Kate, bezegelt hij zijn lot.”