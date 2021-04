Harry schaamt zich over Oprah-interview, zegt royaltyexpert: “Hij was altijd al een heethoofd”

“Harry is altijd nogal een heethoofd geweest”, aldus Larcombe. “Hij laat zich volledig leiden door zijn emoties, hoe vluchtig die ook zijn. Hij was duidelijk kwaad en gekwetst door de manier waarop zijn vrouw behandeld werd door zijn familie. Hij heeft dat interview met Oprah gebruikt om zijn frustraties te uiten, op een moment dat hij nog heel kwaad was. Maar vanaf het moment dat hij terug naar huis ging ben ik er zeker van dat hij zich schaamt en er spijt van heeft. Nu moet hij omgaan met de gevolgen van zijn daden.”

Volgens Larcombe was Harry altijd al een opvliegende jonge prins. “Ik werd ooit door William uitgenodigd om iets te komen drinken in hun tuin”, herinnert hij zich. “Harry zag me en dacht dat ik naar binnen geslopen was. Hij begon me meteen uit te schelden, voor ik de kans had om het uit te leggen. Toen William hem vertelde wat er aan de hand was, kalmeerde hij meteen en dronken we samen een pintje. Dat bewijst nog maar eens hoe snel zijn gemoed kan veranderen.”