“Harry’s hart is gebroken sinds de Megxit”, aldus goede vriend van de prins

RoyaltyHarry’s hart is gebroken sinds de Megxit zoveel strubbelingen binnen zijn familie veroorzaakte. Dat zegt Tom Bradby (54), documentairemaker en goede vriend van de Britse prins, in een interview met ITV.

Brady kent Harry (36) al sinds zijn kinderjaren, en werkte met hem samen om de documentaire ‘Harry and Meghan: An African Journey’ op te nemen. In het interview vertelt hij over de emoties die Harry op dit moment ervaart. “Soms zie ik dingen verschijnen over Harry en Meghan, waarvan ik weet: dit is complete nonsens. Vandaar dat ik ook wel eens mijn zegje wil doen.”

“Zijn hart is gebroken”, gaat hij verder. “Je hoeft niet perse zijn vriend te zijn om dat te zien, maar toch. De Megxit heeft aan beide kanten gevoelens gekwetst, maar hij had niet verwacht dat het zo’n vete binnen de familie zou veroorzaken. Het afgelopen jaar is heel pijnlijk geweest, en de ruzie is nog altijd niet volledig bijgelegd.”

Niet ongelukkig

Dat neemt niet weg dat Harry nog steeds achter zijn beslissing staat, aldus Bradby. “Men schrijft vaak dat Meghan en Harry ongelukkig zijn. Dat denk ik niet. Ze zijn tevreden met hun nieuwe leven. Het enige dat hen dwarszit is de afstand die is ontstaan tussen hen en de royals. Al begon dat al voor de Megxit. Tijdens de documentaire in 2019 zat ik er plots middenin, en dat was erg oncomfortabel.” Harry bevestigde in de docu namelijk dat er wel degelijk strubbelingen waren met zijn broer, William. Meghan vertelde op haar beurt dat niemand haar ooit gevraagd had ‘of ze wel oké was’. “Ik wil dus ook niet te veel zeggen, want ik ben bang dat ik het allemaal nog erger maak.”

Kwaad bloed

Dat heeft hij volgens vele bronnen binnen het koningshuis echter al gedaan, toen hij de documentaire maakte. “William maakte zich meteen zorgen over het welzijn van Harry, toen hij dat programma te zien kreeg. Volgens de royals maakte Bradby duidelijk misbruik van Harry’s kwetsbaarheid op dat moment.”

Bradby is nochtans ook een goede vriend van prins William. Hij werd persoonlijk uitgekozen om het eerste interview met William en Kate af te nemen, na hun verloving. Hij was ook aanwezig op hun huwelijksfeest. Toen hij vorig jaar aan de pers zei dat Meghan en Harry zich uit de familie gedreven voelden, was dat als een klap in het gezicht voor de andere royals.

Niet onder de indruk

“Ik ben ervan overtuigd dat Harry en Meghan het zullen redden", besluit Bradby. “Ze voelen zich zo buitengesloten dat ze gewoon uit de familie gestapt zijn. Dat is nog nooit eerder vrijwillig gebeurd, dus het is logisch dat iedereen nog even moet uitdokteren hoe dat gaat werken.”

De koninklijke familie lijkt niet onder de indruk van zijn interview. “Als Harry zich echt zo voelt, had hij dat misschien tegen de familie moeten zeggen in plaats van tegen een journalist”, aldus een bron binnen in het paleis. Ook Queen Elizabeth zorgde er pas nog voor dat Harry en Meghan geen geld meer kunnen verdienen met hun koninklijke titels. “Je kan het haar niet kwalijk nemen. Zij ziet het zo: you’re in, or you’re out. En Harry heeft zijn keuze gemaakt: hij ligt eruit.”

LEES OOK