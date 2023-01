“Harry krijgt niet langer een rol tijdens de kroning van koning Charles”

Het was Roya Nikkhah, de royalty-expert van The Sunday Times, die het nieuws bekendmaakte op Twitter. “Ik kan onthullen dat prins Harry uit het draaiboek voor de kroning geschreven is. Hij krijgt geen officiële rol meer in de ceremonie, moest hij die bijwonen.”

Het is duidelijk dat die beslissing alles te maken heeft met ‘Reserve’, de memoires van Harry die vorige week uitlekten. Daarin is de hertog van Sussex allesbehalve mild voor z'n familie. Vooral broer William moet het ontgelden. Zo schrijft Harry over een explosieve ruzie waarbij William hem tegen de grond sloeg. Toch koos Buckingham Palace ervoor om niet te reageren op wat Harry schreef. Al doen z’n woorden wel pijn bij William, vertellen z’n vrienden aan The Sunday Times. “Hij is woedend, maar ook angstig en droevig. Hij zal nooit terugslaan, want hij is waardig en ongelofelijk loyaal”, klinkt het. “Hij zwijgt voor z'n familie en het land.”