Harry komt zonder Meghan Markle naar begrafenis van prins Philip

De begrafenis van prins Philip, die vrijdagochtend overleed op 99-jarige leeftijd in Windsor Castle, zal plaatsvinden op zaterdag 17 april, eveneens in Windsor, zo meldt Buckingham Palace. Het zal een ceremonie zijn die “in hoge mate de wensen van de hertog weerspiegelt”. Prins Philip heeft in principe recht op een staatsbegrafenis, maar had in zijn testament laten opnemen ‘al dat gedoe’ niet te willen. Ook met het oog op de coronamaatregelen werd er voor een kleine dienst gekozen. De Britse bevolking zal wel kunnen volgen, want de begrafenis wordt live uitgezonden op televisie.