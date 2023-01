Harry geeft meer details over gevecht met zijn broer: “Hij wilde dat ik zou terugslaan”

KIJK. De trailer van het interview met CBS News dat op dezelfde dag verschijnt als het gesprek met Tom Bradby.

“Ik zag zijn frustratie”, begint Harry. “Ik zag een rode mist in hem die ik ook lang in me gehad heb. Ik zag ook dat hij wilde dat ik hem zou terugslaan. Maar dat deed ik niet”, gaat Harry verder. Tot zo ver zijn uitspraken in de trailer over het vermeende gevecht met William. Verder vertelt hij wel nog over zijn drugsgebruik. Wanneer interviewer Tom Bradby erop duidt dat die bekentenis veel mensen zal verrassen, reageert Harry: “Ja, maar het is heel belangrijk om het te bekennen.”