Harry en William zien elkaar pas terug op Philips begrafenis: “Ze spreken alleen via de telefoon”

“Ze willen een verenigd front vormen om hun grootvader te eren”, zo zegt een paleismedewerker tegen de Daily Telegraph. “Hoewel ze al gesproken hebben aan de telefoon sinds Harry geland is in Londen, hebben ze elkaar nog niet in het echt gezien. Dat zijn ze voorlopig ook niet van plan.” De royals geven aan dat er een goede reden is voor de afwezigheid van Harry: de prins zit momenteel in quarantaine in Frogmore Cottage (waar hij trouwens even woonde na zijn huwelijk), gezien hij nog maar pas is teruggekeerd uit de Verenigde Staten. “Een goed excuus, want er zijn nog steeds spanningen binnen de familie. De prinsen zullen pas herenigd worden op de ochtend van Philips begrafenis. Daarna zullen ze samen met hertogin Kate achter zijn doodskist wandelen.”

Bemiddelaar

“Ze hopen dat Kate een soort bemiddelaar kan zijn die dag”, gaat de insider verder. “Ze is een steun en toeverlaat voor William, maar ze was ook altijd een goede vriendin van Harry. Die laatste noemde haar ooit zelfs ‘de zus die hij nooit gehad heeft’. Haar aanwezigheid moet een pleister op de wonde worden.”

Sinds Harry en zijn echtgenote Meghan hun interview met Oprah Winfrey hebben uitgezonden, is de relatie tussen Harry en de rest van de royals er niet bepaald beter op geworden. Meghan bleef achter in de Verenigde Staten. Officieel omdat ze als zwangere vrouw niet wil vliegen, maar meer waarschijnlijk omdat ze niet nog meer aandacht op de terugkeer van Harry - en het moddergooien uit het recente verleden - wil vestigen. Het koppel beschuldigt de koninklijke familie namelijk van racisme, en beweert dat ze Meghan geen hulp wilden bieden toen ze zelfmoordgedachten had.

“De prinsen zullen hun meningsverschillen opzij zetten om Philip te eren”, klinkt het. “Ze willen niet dat het dit weekend rond hen draait, dus ze zullen zich waarschijnlijk erg professioneel gedragen. Maar het ziet er niet naar uit dat alles daarna weer rozengeur en maneschijn zal zijn.”

Twistpunten

Bovendien is er nog de kwestie van kleding: Harry mag in principe zijn legeruniform niet meer dragen, omdat hij uit zijn functie is gezet door de Queen. De prins zelf is daar helemaal niet mee opgezet, dus volgens royaltywatchers bestaat de kans dat hij alsnog in uniform zal opduiken. William zal zijn eigen uniform naar alle waarschijnlijkheid ook dragen, maar als toekomstige koning van het land moet hij erop toezien dat Harry de regels volgt. Allemaal dingen waar de twee mannen achter de schermen nog over zouden moeten spreken, in de loop van deze week.

“Ondanks hun verschillen worden er wel olijftakken uitgestoken: zo zullen ze deze zomer samen een standbeeld van prinses Diana onthullen in het VK. Ook in de loop van de komende weken zullen ze waarschijnlijk wat tijd met elkaar doorbrengen, nu ze zich eindelijk weer eens in dezelfde tijdzone bevinden. Beide prinsen willen eigenlijk weer een goed contact met elkaar, alleen weten ze niet helemaal hoe ze dat aan moeten pakken."

