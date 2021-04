Harry en William niet zij aan zij tijdens begrafenis prins Philip, maar ze praten wél na de dienst

Zelfs geen koele blik werd er gewisseld tussen prinsen Harry en William, toen ze elkaar vanmiddag voor het eerst in maanden terugzagen. Harry verbleef al een tijdje in de UK zodat hij de begrafenis vandaag zou kunnen bijwonen, maar de broers hebben volgens insiders enkel gesproken via de telefoon. De reünie was dus allesbehalve warm en hartelijk. Tijdens de ceremonie hebben de broers geen enkel contact met elkaar. Zelfs tijdens het binnengaan van St. George’s Chapel, waar de kist van Philip zal worden bijgezet, werd ervoor gezorgd dat William en Peter Philips eerst naar binnen konden gaan. Het was aan Harry om een stapje terug te zetten en als laatste te volgen. Tijdens de uitzending van de dienst komen de prinsen zo weinig mogelijk in beeld. De andere koninklijke broers en zussen, zoals Charles, Anne, Andrew en Edward, liepen wél naast elkaar in de rouwstoet.

Volledig scherm Harry en William, met Peter Philips tussen hen in. © Photo News

De Queen deed wel een geste voor Harry, die zijn militaire uniform niet meer mag dragen omdat ze zijn militaire titels heeft afgenomen na de Megxit. Ze droeg iedereen in de familie op om in een gewoon kostuum te komen, al mogen ze hun eretekens wel opspelden. Zo werd haar kleinzoon niet in verlegenheid gebracht.

“Het was een triest beeld, Harry daar zo alleen zien zitten in de kerk”, aldus Jo De Poorter, expert communicatie en koningshuizen, die vandaag te gast is in het VTM Nieuws. “Zonder partner, zonder zij aan zij te zijn binnengewandeld zoals de rest van zijn familie. Het zegt veel dat ze zich daar vandaag, om het leven van iemand die bijna 100 jaar werd te vieren, niet overheen konden zetten. Het zit nog steeds erg scheef in deze familie."

Kleine stapjes

Na de dienst leek het echter iets beter te gaan. Harry slaat een praatje met Kate Middleton, buiten de kerk, en ook William vervoegt hen. De twee broers lopen na een tijdje apart de heuvel richting Windsor Castle weer op. Het gesprek ziet er eerder zakelijk uit, maar het is een kleine stap richting een verzoening. Waarom was het dan zo belangrijk dat de prinsen tijdens de dienst apart liepen? “Dat is op zich niet verrassend”, aldus Jo De Poorter. “Het koningshuis speelde een grote rol in de organisatie van de begrafenis. Men wilde niet dat de aandacht van de viering zou worden afgeleid, of dat de spanningen tussen de broers de kop op zouden steken.”

Volledig scherm Harry loopt samen met William en Kate terug naar Windsor Castle. © HLN

