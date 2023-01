“Harry en Meghan zullen zich nu voor de rest van het jaar terugtrekken”

“Nadat ze hun zegje over de koninklijke familie konden doen, trekken Harry en Meghan zich voor de rest van het jaar terug”, aldus Omid Scobie aan ‘BBC Radio 4'. Volgens hem zijn al de explosieve onthullingen “het resultaat van een man die zijn hele leven er geen woord van mocht delen.” Nu alles op tafel ligt, rest er niet meer veel voor de Sussexen. Royaltykenners en de auteur denken daarom dat we niet veel van hen zullen zien de komende tijd. “De dramatische en soapachtige verhalen zullen waarschijnlijk wel stoppen. Ik denk dat het koppel nu heel voorzichtig gaat zijn.”

Scobie ziet daarbovenop een logische verklaring voor het gebeuren: “Hij zag keer op keer andere mensen ‘zijn’ verhaal vertellen, inclusief journalisten waaronder mezelf. Ik denk dat Harry eindelijk zijn eigen stem wilde laten horen.” Dat dat gevolgen heeft voor de rest van de royals, was sowieso onvermijdelijk. “Dit is gewoon Harry die het gordijn laat vallen. We krijgen eindelijk de blik achter de paleismuren die we altijd al wilden.” Een waarheidsgetrouw verhaal, daar is de auteur van overtuigd. Daarom duurde het volgens hem een tijdje voordat Harry zijn boekje opendeed.