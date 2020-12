Harry en Meghan zetten zich in voor slachtoffers natuurrampen

De stichting van Harry en Meghan gaat de kok helpen met het realiseren van zogenoemde Community Relief Centers. Die kunnen na een natuurramp gebruikt worden als keukens, maar later ook als verzamelplaatsen, voedselcentra of schoollokalen. De constructies worden geplaatst in zwaar getroffen gebieden.

“De gezondheid van gemeenschappen hangt samen met ons vermogen om te verbinden”, stellen Harry en Meghan in een verklaring. “Als we denken aan chef Andrés en zijn ongelofelijke team bij World Central Kitchen, worden we eraan herinnerd dat er zelfs tijdens een jaar van onvoorstelbare ontberingen veel geweldige mensen bereid zijn onvermoeibaar te werken en elkaar te steunen.”

Het eerste Community Relief Center wordt momenteel gebouwd in Dominica, een eilandstaat in de Caribische Zee, dat in 2017 zwaar werd getroffen door de orkanen Irma en Maria. Daarnaast wordt er ook een geplaatst in Puerto Rico.

