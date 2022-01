Harry en Meghan willen luxevilla van 13 miljoen euro al terug verkopen: “Ze zijn er niet gelukkig mee”

RoyaltyAmper anderhalf jaar geleden kochten Meghan Markle (40) en prins Harry (37) hun luxevilla in Montecito, maar volgens een bron zullen ze het ‘te koop’-bordje er snel weer aanhangen. De twee zouden “niet in de wolken zijn” met hun woning en de locatie. Het koppel betaalde maar liefst 11 miljoen pond (13 miljoen euro) voor het herenhuis.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan kochten het luxueuze pand in Montecito in juni 2020 van Sergey Grishin, een Russische zakenman. Het gebied van Santa Barbara County in Californië staat bekend om zijn afgelegen privélandgoederen. De woning was bedoeld als een plek om hun kinderen, Archie en Lilibet, groot te brengen.

De woning heeft negen slaapkamers en zestien badkamers. Daarnaast beschikt het pand over een fitnessruimte, een zwembad, een tennisbaan, een theehuis en een eigen speeltuin. Er is ook een bibliotheek, een kantoor, een spa met een droge en natte sauna, een bioscoopzaal, een speelhal en een speelkamer, een wijnkelder en een garage voor vijf auto’s. Het terrein heeft rozentuinen en een apart gastenverblijf met twee slaapkamers en twee badkamers.

“Niet dolgelukkig”

Nu zouden Harry en Meghan toch van mening veranderd zijn. De twee zijn volgens een bron niet enthousiast over de woning, ondanks dat het terrein bijna 7,5 hectare grond heeft en omringd is door dennenbomen en cipressen. “Harry en Meghan denken erover om hun huis daar te verkopen”, vertelt de insider aan The Sun. “Om kopers met verkeerde bedoelingen geen kans te geven, wordt het huis alleen getoond aan mensen met geld die serieuze kopers zijn. Hun pand zal dus ook niet op immosites te vinden zijn.”

Volgens de bron is het paar ondertussen op zoek naar andere huizen. Ze staan ook open voor privé-aanbiedingen. Hoewel de Sussexen geen fan zijn van hun huidige woning, willen ze wel in de buurt blijven. Ze houden van Montecito zelf, waar ook Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres wonen, en Hollywood-sterren zoals Tom Cruise en Katy Perry. “Ze willen in de buurt blijven, maar zijn niet dolgelukkig over het huis en de locatie.”

