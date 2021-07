Harry en Meghan willen koninklijke doop voor Lilibet: “In Windsor, in het bijzijn van de Queen”

“Harry heeft al tegen verschillende personen gezegd dat hij Lilibet wil laten dopen in Windsor”, zegt een insider aan de Daily Mail. Volgens de krant gaat het om een ‘koninklijke bron’ die heel dicht bij Harry staat. “Hij wil dat ze dezelfde doop krijgt als Archie, maar dan wel in het bijzijn van de Queen. Want die was er niet toen hun eerste kind gedoopt werd. Ze zijn bereid om te wachten tot de omstandigheden zo’n groot feest toelaten.” Voor Meghan zou dat haar eerste trip naar Londen betekenen sinds ze anderhalf jaar geleden de Megxit aankondigde.