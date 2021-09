Harry en Meghan willen de Queen zien om de doop van Lilibet te bespreken

Royalty “Prins Andrew verstopt zich in z'n huis voor officiële dagvaar­ding”

29 augustus Virginia Guiffre (38) diende officieel klacht in tegen de Britse prins Andrew (61). Die moet nu gedagvaard worden, maar sluit zich volgens bronnen op in z'n landgoed zodat hij die dagvaarding niet in ontvangst moet nemen. Dat schrijft The Sun.