Harry en Meghan wilden meevliegen met Amerikaanse president na begrafenis van de Queen: “Verzoek werd meteen geweigerd”

Geen goed idee

Volgens ‘MailOnline’ hadden medewerkers van Meghan en Harry destijds contact opgenomen met het Witte Huis. Het team van de hertog en hertogin van Sussex zag het als een geweldige kans om enkele foto’s met Joe Biden te nemen. In de VS dachten ze daar echter anders over. “Het was overduidelijk een ‘nee’”, aldus de insider in ‘MailOnline’. “Er was amper discussie over. Bidens medewerkers hadden meteen door dat het geen optie was.” Een andere bron bevestigde dan weer dat het hele gebeuren inderdaad geen goed idee was. “Het zou veel ophef veroorzaakt hebben. Daarnaast zou het de relatie tussen de VS en het VK ook geen deugd gedaan hebben.”