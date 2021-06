Harry en Meghan weigerden adellijke titel voor Archie

Nochtans had hij gewoon enkele titels van zijn vader kunnen erven, die voornamelijk bekend is onder de titel graaf van Sussex. Maar Harry heeft nog titels, zoals baron Kikeel en graaf van Dumbarton. In principe gaan die titels over van vader op zoon. Maar Harry en Meghan weigerden om Archie die laatste naam te geven. “Ze hielden niet van het idee dat Archie ‘graaf van Dumbarton’ genoemd zou worden, want het begon met het woord ‘dumb’ (dom, red.) . Ze maakten zich zorgen over hoe dat er zou uitzien”, zegt een bron in ‘The Telegraph’.

Prins

Dat ze de titel van Dumbarton weigerden, had volgens de ‘Daily Mail’ dan weer meer te maken met de verwachting dat hun zoontje mettertijd prins zou worden. Helaas lijkt die hoop nu definitief vervlogen. Archie had sowieso eigenlijk geen recht op de titel, die enkel voor de kinderen van het staatshoofd, de kinderen van de zonen van het staatshoofd en de oudste zoon van de oudste zoon van de prins van Wales gereserveerd is. Aangezien prins Harry de jongste zoon van Charles is, mogen zijn kinderen dus niet automatisch aanspraak maken op de titel van prins of prinses. Wel kan de monarch desgewenst een uitzondering maken, zoals gebeurde voor de kinderen van prins William. Maar Charles, de huidige kroonprins, heeft al laten weten dat Archie nooit prins zal worden. Hij kiest voor een afgeslankte monarchie, met minder werkende royals. Dat liet hij zijn zoon naar verluidt vlak voor het interview met Oprah Winfrey weten. Vandaar deze nogal teleurgestelde reactie van Meghan: “Ze zeiden dat ze niet wilden dat hij een prins of prinses zou worden, wat anders is dan het protocol voorschrijft. Ze zeiden ook dat hij geen bescherming zou krijgen. Dat was heel erg moeilijk.”