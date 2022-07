“Harry en Meghan waren niet blij met zitplaatsen op platina jubileum van de Queen”

RoyaltyVorige maand bevonden prins Harry (37) en echtgenote Meghan Markle (40) zich na lange tijd nog eens in het Verenigd Koninkrijk voor het platina jubileum van Queen Elizabeth (96). Een bezoek dat niet helemaal naar verwachting verliep, vertelt auteur Tom Bower in de podcast ‘Pod Save the Queen’.

Ze wonen tegenwoordig in Californië, maar voor het platina jubileum van Queen Elizabeth zakten prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle toch nog een keertje af naar het Verenigd Koninkrijk. Ze stelden er hun dochtertje Lilibet voor aan de koningin en woonden er een dankmis in St Paul’s Cathedral bij. Al was dat laatste niet bepaald een memorabel moment, vertelt auteur Tom Bower, die net een boek over Harry en Meghan uit heeft, in de podcast ‘Pod Save the Queen’. Het koppel kreeg namelijk een plekje ver weg van hun familieleden: prins Charles en Camilla, prins William en Kate. Enkel minder belangrijke leden van het koningshuis, zoals de prinsessen Eugenie en Beatrice en hun echtgenoten, zaten in hun buurt.

En dat stak, weet Bower. Hij zegt nu dat het koppel er alles aan gedaan heeft om toch maar dichter bij Charles en William te kunnen zitten. “Het was helaas te laat om nog op te nemen in mijn boek, maar Harry en Meghan moesten naar Wellington Barracks komen, waar ze dan in de bus zouden stappen die klaarstond voor de minder belangrijke royals. Die zou hen naar St Paul’s brengen voor de jubileumdienst. Maar ze kwamen bewust te laat aan zodat de bus al weg was. Zo konden ze de auto nemen en hun entree maken op de trappen van de kathedraal. Net wat Netflix nodig had.” De streamingdienst is namelijk bezig met een docureeks over prins Harry en z'n gezin.

Bekijk ook: Harry en Meghan komen aan in St Paul’s Cathedral

“Toen liepen ze door het gangpad en bereikten ze de plaatsen die voor hen gereserveerd waren”, vervolgt Bower. “Er is me verteld dat ze zes mensen vroegen om door te schuiven, zodat ze zelf aan het gangpad konden zitten. De zaalwachter zou daarop tegen hen gezegd hebben: ‘Dat kunnen jullie niet doen, jullie zitten op plaats acht of negen.’ Harry antwoordde: ‘Waarom?’ En de zaalwachter zei: ‘Omdat dat is wat uw grootmoeder bevolen heeft. Dat is me verteld door een militair’.” Met veel tegenzin moesten Harry en Meghan dus plaatsnemen in het midden van de rij, zoals voorzien. Na de dankmis zou het koppel de voorziene lunch geskipt hebben. Ook zaterdagavond en zondag waren ze niet aanwezig op de activiteiten. Een bewuste keuze, denkt Katie Nicholl, koninklijk verslaggever van Vanity Fair. “Ik denk echt dat ze daartoe besloten omdat ze wisten dat ze niet op de eerste rij zouden staan. En waarom hebben ze de koninklijke familie oorspronkelijk verlaten? Omdat ze niet op de eerste rij konden staan. Ik geloof echt dat ze daarom niet op de andere vieringen waren: omdat ze geen belangrijke plaatsen hadden.”

Volledig scherm Harry en Meghan worden gewezen op hun aangeduide plaatsen © Brunopress

Volledig scherm Tijdens de dankmis © AP

LEES OOK:

Herbekijk ook: Hoe werden Meghan en Harry onthaald in Londen?