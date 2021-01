Harry en Meghan verlaten sociale media na overvloed aan hatelijke commentaren

Royalty Exact één jaar verder: prins Harry en Meghan zonder het Britse konings­huis

8 januari Het is vrijdag precies één jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door nieuws van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38): de twee besloten hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen en stapten uit de koninklijke spotlights. In de tussentijd verhuisde het koppel naar Canada en de Verenigde Staten, deed corona haar intrede en kreeg Meghan een miskraam.