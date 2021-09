Harry en Meghan uitgejoeld tijdens Britse TV Awards

Royalty Nieuw hoofdstuk ‘Finding Freedom’ doet ogen rollen: “Harry en Meghan spelen het slachtof­fer”

1 september Sinds vandaag ligt er een nieuwe druk van het boek ‘Finding Freedom’ in de rekken, een biografie over het recente leven van de Britse prins Harry en zijn vrouw, Meghan Markle. Volgens insiders zou het koppel actief hebben meegewerkt aan het werk van auteurs Omid Scobie en Carolyn Durand. Die laatste vertellen nu in een nieuw hoofdstuk over de periode na de Megxit, en royalty-experts kunnen er niet om lachen. “Harry en Meghan willen perse het laatste woord.”