Harry en Meghan tonen voor het eerst dochtertje Lilibet op schattige kerstkaart

Volgens de krant The Sun hebben Harry en Meghan de kerstkaart verstuurd naar vrienden en familie. De foto is genomen tijdens de zomervakantie in hun villa in Californië. Fotograaf van dienst was Alexi Lubormirski, die het beeld ook gedeeld heeft op z'n Instagram-pagina. “Een dag vol intens geluk”, laat hij weten. De fotograaf legde eerder ook de huwelijksceremonie van Harry en Meghan op beeld vast en is al jaren goed bevriend met het koppel.