Harry en Meghan reageren op ‘South Park’-aflevering: “Geruchten dat we hen willen aanklagen zijn uit de lucht gegrepen”

Harry (38) en Meghan (41) gaven via hun woordvoerder een statement vrij over de veelbesproken aflevering van het Amerikaanse programma ‘South Park’, getiteld ‘The Worldwide Privacy Tour’.

De volledige aflevering staat in het teken van de twee royals. Hun namen worden nooit genoemd, maar de referentie is niet mis te verstaan. De ‘prins van Canada’ en zijn vrouw verhuizen naar het rustige dorpje South Park, omdat ze privacy willen. De twee zijn echter erg luid, opzichtig, en vervelend in het promoten van hun ‘recht op privacy’. Zo schieten ze vuurwerk af en roepen ze door megafoons in het midden van de nacht. De prins is ook druk bezig met het promoten van zijn boek ‘WAAAGH’ (uitgesproken als het huilgeluid van een baby). Alweer een erg duidelijke verwijzing naar Harry’s boek ‘Reserve’.

KIJK. Het parcours van Harry & Meghan in 80 seconden

Al snel deed het gerucht de ronde dat het koppel van plan was om de makers van ‘South Park’ aan te klagen, maar daar is niets van aan, zo laten de Sussexen vandaag weten. “Die geruchten zijn saai en ongegrond”, klonk het in een kort en scherp statement. Andere geruchten werden dan weer niet geadresseerd. Zo beweert een insider dat Meghan erg “overstuur en overweldigd” was na het zien van de aflevering. Over het persoonlijke oordeel van de royals was in de verklaring niets te bekennen.

Vele royaltywatchers zien de bolwassing door ‘South Park’ als een teken aan de wand dat ook de Amerikanen niet meer zitten wachten op het ‘geklaag en gezaag’ van twee ontzettend rijke personen. “Eens je aan de slechte kant van ‘South Park’ komt te staan, is er geen weg terug meer", zo schrijft de Amerikaanse site TMZ. “De campagne die Harry en Meghan hier voeren om sympathie op te wekken, heeft duidelijk geen effect. Het is wellicht beter dat ze gewoon hun leven gaan leven, zonder erover te roepen in de media.”

