Harry en Meghan promoten vaccins in de hoop hun dalende populariteit weer op te krikken

“Het voorbije jaar hebben we samen pijn en moeilijkheden meegemaakt”, aldus de Sussexen in een statement. “Nu is het tijd om samen te genezen.” Ze roepen op om de miljoenen dosissen van het AstraZeneca-vaccin vanuit de Verenigde Staten te doneren aan India. In de States zijn er al drie andere vaccins goedgekeurd: Pfizer, Moderna en Johnson&Johnson. De AstraZeneca-vaccins zullen waarschijnlijk dus niet in eigen land gebruikt worden.