Harry en Meghan opgenomen in top 100 van meest invloedrijke mensen

Harry en Meghan staan in de categorie 'iconen', met onder anderen zangeressen Dolly Parton en Britney Spears en tennisser Naomi Osaka. Het is niet de eerste keer dat ze in de lijst staan. Dat was ook zo in 2017, toen ze nog verloofd waren. “In een wereld waar iedereen een mening heeft over de de mensen die ze niet kennen, tonen Harry en Meghan medeleven voor de mensen die ze niet kennen. Ze hebben niet zomaar een mening. Ze mengen zich in het strijdgewoel”, schrijft het tijdschrift.