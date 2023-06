Harry en Meghan onthullen wat hun zoontje Archie cadeau kreeg voor zijn vierde verjaardag

Royalty “Ze moest het geflirt met Anne Boleyn elke dag doorstaan, het brak haar hart”: het tragische leven van Catherine van Aragon, de eerste vrouw van Henry VIII

Ze was vroom, trouw en gerespecteerd. En geloof het of niet, de Britse koning was aanvankelijk smoorverliefd op haar. Als Catherine van Aragon een zoontje op de wereld had gezet, hadden we achteraf waarschijnlijk nooit van de beruchte Henry VIII en zijn zes vrouwen gehoord. In plaats daarvan moest ze toekijken hoe Anne Boleyn met haar echtgenoot aan de haal ging, en vervolgens een kettingreactie van bloed, verdriet en ravage in gang zette. Een desastreuze romance waardoor zelfs de katholieke kerk tenonderging: “Zelfs in ballingschap schreef ze hem elke dag. Ze stierf ongetwijfeld aan een gebroken hart.”