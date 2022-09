Harry en Meghan onthaald op boegeroep in Manchester: “Ze had het enkel over zichzelf in haar speech”

Op het One Young World Summit werden ze wel warm ontvangen. Meghan gaf er haar eerste speech in het VK sinds de Megxit. “Ik zie de wereld via mijn kinderen en probeer me voor te stellen hoe de wereld eruit zal zien als ze volwassen zijn”, vervolgt ze. “Jullie zijn degenen die nu, op dit moment, de positieve en noodzakelijke verandering over de hele wereld aansturen. En ik ben zo dankbaar vandaag met jullie te zijn.” Verder had Meghan het nog over haar jeugd, haar kinderen Archie en Lilibet, en haar relatie met Harry... Nogal veel over ‘Meghan’ dus. En dat viel ook de aanwezige pers op. “Ze doet zoveel moeite om bescheiden over te komen”, klinkt het in de media. “Maar dat is nogal moeilijk als je het constant over jezelf hebt. Ze heeft 54 keer naar zichzelf verwezen in een speech van 7 minuten. Dat is echt vaak.”