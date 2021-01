Harry en Meghan jaar na de Megxit nog steeds met handen in het haar: “Het is veel moeilijker verlopen dan verwacht”

RoyaltyHarry en Meghan vs de monarchie, het was één van de grootste nieuwsverhalen uit 2020. Hoewel de Britse prins en zijn echtgenote hadden verwacht dat ze veel voordeel zouden halen uit hun beslissing om uit het koningshuis te stappen, ziet de toekomst er bijna een jaar later nog altijd onzeker uit. “Ze hadden meer steun verwacht, en net zoals iedereen hadden ze niet gerekend op de pandemie.”

“Hoewel ze zich tot in de details hadden voorbereid op hun overstap, verliep toch niet alles zoals gepland", aldus Carolyn Durand en Omid Scobie, de auteurs van de veelbesproken biografie ‘Finding Freedom’, waaraan Meghan (39) zou hebben meegewerkt. “Ze slaagden erin om op een jaar tijd hun eigen merk uit de grond te stampen, maar alleen nadat ze van de Queen twee keer hun merknaam moesten veranderen. Op dit moment is hun leven stabiel, maar de weg naar succes is heel pijnlijk geweest.” Het koppel stapte in maart 2020 uit de monarchie, en zette zo de hele wereld op zijn kop.

Nanny vertrokken

“Voor Meghan persoonlijk viel de Megxit niet mee”, gaat men verder. “Ze moest het moederschap combineren met het constante verhuizen. Op minder dan een jaar tijd zijn ze vier keer verhuisd.” Harry (36) en Meghan verbleven aanvankelijk in het gerenoveerde Frogmore Cottage, om daarna voor zes maanden naar Canada te trekken. Hun villa in Vancouver werd ingeruild voor een huurhuis in de Hollywood Hills, om vervolgens permanent vervangen te worden door hun huidige woonst in Los Angeles. “Hun eenjarige zoon Archie kon zich nergens settelen. Het was moeilijk om hem uit te leggen waarom ze constant van woning moesten veranderen.”

“Toen kwam er natuurlijk de coronapademie. Hun nanny is terug naar het VK getrokken om bij haar eigen familie te kunnen zijn. De restricties hebben het hen nog moeilijker gemaakt. Ze voelden zich heel alleen, zeker omdat ze in de pers vooral negatieve dingen over zichzelf lazen.”

Podcast? Nee, bedankt

Bovendien doen niet al hun projecten het goed. Hun podcast maakte absoluut geen vliegende start, ook al was baby Archie in het programma te horen. Zelfs een podcast met walvisgeluiden (om in slaap te vallen) deed het beter qua luistercijfers. Daaruit blijkt dat de publieke opinie hen niet goedgezind is. Het koppel kiest er ook voor om weg te blijven van sociale media, vanwege het grote aantal haatreacties die ze daar zouden ontvangen.

Familievetes

Daarnaast is er nog de kwade halfzus van Meghan, Samantha Markle (56), die dit jaar een ‘pestbiografie’ zal uitbrengen over het koninklijke koppel. “Ik zal veel geheimen over haar onthullen”, klinkt het.

En ook met de familie van Harry (36) gaat het niet veel beter. Zijn relatie met broer William (38) zou voorgoed verpest zijn door hun plotse vertrek. “De andere senior royals voelen zich verraden, zeker in een crisisjaar waarin ze Harry goed hadden kunnen gebruiken." Zo mocht Harry bijvoorbeeld geen krans in zijn naam laten neerleggen tijdens Remembrance Sunday. Een duidelijk teken dat de koninklijke familie nog steeds kwaad is. En ook in het kamp van Meghan en Harry zijn de gemoederen nog niet bekoeld. Zo koos Meghan ervoor om de Britse nationaliteit aan zich voorbij te laten gaan, zelfs als hertogin van Sussex. Ze is dus tot op de dag van vandaag uitsluitend een Amerikaanse, volgens haar paspoort.

“Een jaar later zijn er dus nog veel grijze wolken die hen boven het hoofd hangen”, aldus Carolyn Durand. “Ze kunnen alleen maar hopen dat 2021 beter wordt.”

Verzoening in de maak

Er is echter één lichtpuntje aan het eind van de tunnel, want volgens bronnen binnen het paleis zouden Harry en Meghan wél een uitnodiging hebben ontvangen voor het 95ste verjaardagsfeest van Queen Elizabeth. Ze verjaart in april en hoopt dat ze tegen die tijd alweer samen met haar familie mag vieren. Of de Sussexen op die uitnodiging ingaan is nog maar de vraag. Dit jaar vierden ze de feestdagen immers in de States. “Harry en Meghan willen absoluut geen ruzie”, meent Durand. “Als de Britse royals een vredesduif hun kant uit sturen, zullen ze die waarschijnlijk verwelkomen."

