Harry en Meghan hebben ook in VS problemen met personeel: “Oogcontact met hen maken is verboden”

RoyaltyEen jaar geleden trok het paleispersoneel van Buckingham Palace hun klacht tegen Meghan Markle in wegens gebrek aan bewijs, maar het zogenaamde ‘pestgedrag’ van de hertogin zou zich ook in de VS voordoen. Volgens ex-werknemers zijn Harry (37) en Meghan (40) een ware nachtmerrie: “Hen als eerste aanspreken is not done. Vooral Meghan is vreselijk tegen ons: als je vergeet om het dopje op een pen te doen wordt ze al kwaad. En Harry? Die trekt zelfs het toilet niet door.”