Harry en Meghan gingen in het begin van hun relatie incognito naar een halloweenfeestje: “Niemand wist wie we waren”

RoyaltyVooraleer prins Harry (37) en Meghan Markle (40) in 2016 hun relatie wereldkundig maakten, gooiden ze nog een laatste keer alle remmen los op een halloweenfeestje. Dat vertelt de hertogin van Sussex in een interview met Ellen DeGeneres (63). Ook prinses Eugenie (31) en haar echtgenoot Jack Brooksbank (35) waren van de partij. “Niemand wist wie we waren.”

Het volledige interview op de sofa bij Ellen wordt donderdagavond in de Verenigde Staten uitgezonden, maar enkele previews geven al deels prijs waarover het gesprek zal gaan. In een nieuw filmpje vertelt Markle bijvoorbeeld over een bijzonder halloweenfeestje. “De dag vooraleer we onze relatie openbaar maakten, wilden we ons nog eens goed amuseren”, lacht Meghan. “Een halloweenfeestje, waarop iedereen verkleed is, is daarvoor natuurlijk de perfecte gelegenheid. We droegen allerlei bizarre kostuums, want het thema van de avond was de apocalyps. Niemand had door dat we daar waren. Ook prinses Eugenie heeft ons trouwens vergezeld. Een geweldige avond!”

Verder verklapt Meghan dat het gezin dit jaar Halloween gewoon thuis gevierd heeft. Ellen was daar bovendien getuige van, want de talkshowhost woont in dezelfde buurt en is goed bevriend met de royals. “De kinderen waren helemaal niet gek van Halloween”, lacht Meghan. “Archie heeft z'n dinopak nog niet eens vijf minuten gedragen. Lili zag er wel heel schattig uit, ze was verkleed als het stinkdier uit ‘Bambi’.”

(Lees verder onder de video.)

In een ander fragment deelt Markle een grappige anekdote uit haar tijd als actrice. Vooraleer ze toetrad tot de koninklijke familie was ze namelijk te zien in de hitserie ‘Suits’. In het interview met Ellen verklapt Meghan dat ze het in de begindagen van haar carrière niet breed had: “Ik reed met een oude Ford Explorer Sport en op een bepaald moment kon ik de deuren niet meer openen met m’n sleutel. Ik parkeerde me daarom telkens helemaal achteraan, kroop in m'n koffer en klauterde via de passagierszetels naar de voorkant.”

Lees ook: