Harry en Meghan breken met PR-firma die zij al had toen ze nog acteerde: “Hun reputatie is zo slecht dat ze het alleen gaan proberen”

RoyaltyDe Queen is nog maar net begraven, of de koninklijke geruchtenmolen komt alweer op gang. Vele ogen zijn gericht op Harry (38) en Meghan (41), en daar zijn zij zich volledig van bewust. In een poging hun beschadigde reputatie te redden, breken ze met de PR-firma die Meghan al vertegenwoordigt sinds ze nog actrice was. De hertog en hertogin van Sussex gaan het nu alleen proberen.

De Sussexen werken niet meer samen met de New Yorkse firma Sunshine Sachs. Die stond tot nu toe in voor de perscommunicatie en promo van het koppel. Jammer genoeg hebben ze de voorbije jaren nog niet veel succes geboekt. De populariteit van de Britse prins Harry en zijn echtgenote kelderde pijlsnel na de Megxit. Hun interview met Oprah en verschillende andere uitspraken in de media - bedoeld om hun vertrek te verantwoorden - maakten alles nog erger.

Het koppel lijkt nu te beseffen dat ze een PR-probleem hebben, en breken met Sunshine Sachs. Dat is opvallend, gezien Meghan hechte banden heeft met de medewerkers. Vooral Keleigh Thomas Morgan, die Meghan al kende uit de dagen dat ze nog acteerde, was een belangrijke schakel. Zij zorgde ervoor dat hun verhuis naar de Verenigde Staten vlot verliep. “Ze speelde hen al haar invloedrijke contacten uit haar adresboek door”, zo zegt een insider tegen Mirror. “Het heeft hen enorm geholpen om een optrekje te vinden én om deals te sluiten met grote bedrijven zoals Netflix en Spotify. Deals die ze nodig hadden om rond te komen, gezien ze nu geen geld meer krijgen van de monarchie.”

Ondanks dat alles slaagden Harry en Meghan er niet in om ongehavend uit de strijd te komen. In hun poging om de reputatie van de royals te beschadigen, berokkenden ze zich vooral zélf schade. “Ze zien in dat een PR-firma hen niet echt meer kan helpen”, aldus de insider. “En ze gaan het nu in hun eentje proberen, in de hoop meer controle te krijgen over het narratief dat over hen in de media verschijnt. Het is opvallend dat ze denken dat ze dit zelf gaan kunnen. Een beetje hoogmoedig, misschien.”

Het zal inderdaad een zware taak worden voor het koppel, want ze worden met argusogen bekeken. Harry ligt onder vuur omdat hij van plan is onthullende memoires uit te brengen, waarin hij scherpe uitspraken doet over zijn familie. Omdat hij beseft dat zo’n boek vlak na de dood van de Queen slecht over zou komen, probeerde hij nog last minute aanpassingen door te voeren. De uitgeverij zou de eerste versie van het boek vervolgens geweigerd hebben, omdat de inhoud niet overeenkwam met de afspraken. Ook Meghan moet een tandje bijsteken. Het duurde veel te lang eer ze haar Spotify-podcast op punt zette. Het bedrijf hoopt natuurlijk op straffe uitspraken over de royals, maar ook zij loopt nu op de tippen van haar tenen, uit angst voor de reacties.

