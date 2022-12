Harry en Meghan brachten eigen fotograaf mee naar Buckingham Palace zonder toestemming van de Queen

Op het moment dat de beelden werden gemaakt, was Elizabeth II namelijk nog vorst van het VK. Het is volgens het protocol strikt verboden om zomaar beelden te maken binnen het paleis. Daar is de expliciete toestemming van de regerende monarch voor nodig. Dat zulke foto’s nu opduiken in de trailer van Harry en Meghans documentaire, insinueert dat ze al een tijdje bezig zijn met het plannen van het programma, en dat er veel zaken over het koningshuis aan bod zullen komen. Dat bleek ook uit een fragment in de trailer waarin William en Kate werden afgebeeld. “Niemand weet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt”, horen we Harry zeggen. Daarna zien we een huilende Meghan, die haar tranen wegveegt.