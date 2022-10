Harry en Meghan blijven schaken tegen de Britse royals: “Dit is geen staakt-het-vuren, maar een wapenrace”

RoyaltyEven leek het alsof het stof in Buckingham Palace was gaan liggen. Harry (38) en Meghan (41) zijn terug in de VS, waar ze hun financiën veilig proberen te stellen. De achtergebleven royals pikken de draad weer op, met Charles aan het roer. Maar er was niet veel voor nodig om hun staakt-het-vuren te doen wankelen: een wel zéér toevallig getimed portret, een opvallende schenking van Charles aan prins William... Het is intussen duidelijk dat de Britse royals enkel hun Queen begraven hebben, niét de strijdbijl.