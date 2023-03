Harry en Meghan bevestigen dat Charles hen uit Britse woning heeft gezet (en ze zouden daar nog voordeel uit kunnen halen ook)

Koning Charles heeft Harry en Meghan een uitzettingsbevel gestuurd. Ze mogen niet langer gebruik maken van Frogmore Cottage, de koninklijke residentie op het domein van Windsor, waar ze de eerste jaren na hun huwelijk doorbrachten. Tot voor kort was het nog steeds hun enige woning op Brits grondgebied, maar nu dus niet meer. Slechts 24 uur na de release van Harry’s ophefmakende boek ‘Spare’ werd het uitzettingsbevel volgens de Britse kranten al verstuurd. Een duidelijk signaal dat Charles niet van plan is om Harry zomaar kwaad te laten spreken over de monarchie.

Boost voor reputatie

“Hun reputatie heeft een zware klap gehad na de laatste aflevering van ‘South Park’, waarin ze door het slijk werden gehaald”, aldus royalty-experte Maureen Callahan in de krant ‘Daily Mail’. “Maar waar die aflevering net een goed punt maakte, was het volgende: een slachtoffer zijn, dat levert op. Dat een goed ‘merk’ om jezelf aan op te hangen, want mensen krijgen dan medelijden met je. Door te bevestigen dat ze inderdaad uit huis zijn gezet door King Charles, zullen de Amerikanen misschien toch nog de reflex hebben om hun verhaal te geloven boven dat van de royals. Want welke vader zet zijn zoon nu uit huis? Wij Britten weten dat dat een koning is die zijn land boven zijn persoonlijke problemen plaatst, dus hij heeft hier iets goeds mee gedaan. Maar voor de Sussexen kan het een manier zijn om hun boodschap kracht bij te zetten: ‘Kijk eens wat ze ons allemaal aandoen’. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is. Als je een boek vol privéinformatie en schokkende beschuldigingen aan het adres van je familie uitbrengt, moet je niet verwachten dat die familie jouw huis in het buitenland onderhoudt. Ze hebben erg duidelijk gemaakt dat ze permanent in LA blijven, waarom zijn ze dan zo verontwaardigd dat ze geen woning meer krijgen in het VK?”