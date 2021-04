Harry en Meghan belden al negen keer de politie na hun verhuis naar Amerika

Celebrities Piers Morgan reageert op vertrek bij talkshow: “Geen excuses, want ik geloof Meghan Markle nog altijd niet”

28 maart Piers Morgan (55) stapte op bij ‘Good Morning Britain’ nadat hij ruzie kreeg met zijn collega’s over enkele van zijn uitspraken. Hij liet namelijk merken dat hij Meghan Markle niet geloofde wanneer ze het had over racisme in de Britse pers én binnen de koninklijke familie. Er kwamen ontelbare klachten binnen van het kijkpubliek. “Als ik niet aan vrije meningsuiting mag doen, hoeft het voor mij niet meer”, klonk het. Nu praat hij voor het eerst sinds zijn ontslagname.