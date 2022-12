Halfzus van Meghan Markle reageert snoeihard op Netflix-docu: “Oma draait zich om in haar graf”

RoyaltyDe vete tussen Meghan Markle (41) en haar halfzus Samantha (58) bereikt een nieuw hoogtepunt. In de Netflix-docureeks ‘Harry & Meghan’ heeft de wederhelft van de Britse prins haar familie voor de zoveelste keer met de grond gelijk gemaakt. “De serie zit vol leugens en is een grote pr-stunt”, reageerde Samantha in een interview op Fox News.

In de veelbesproken zesdelige docureeks, die volledig te bekijken is op Netflix, vertelde Meghan dat ze teleurgesteld is in haar halfzus. “Plots was ze overal in de media, en dat terwijl ik haar in tien jaar tijd amper anderhalve dag gezien had”, klonk het verontwaardigd. “Ik ken haar middelste naam niet, weet haar verjaardag niet, maar zij vertelt wel dat ze me opgevoed heeft en noemt me een ‘opdringerige prinses’. Ik héb niet gebroken met haar. We hadden helemaal geen band. En ik wilde nog wel zo graag een zus.”

Die uitspraken zetten kwaad bloed bij Samantha, die voor het eerst reageerde op de docureeks in een interview met tv-zender Fox News. “Een leugenachtige pr-stunt die hen 100 miljoen dollar heeft opgebracht", zo omschreef ze de Netflix-serie. “Het is zelfs bijna komisch.”

Vooral de uitspraken van Meghan over hun grootmoeder schoten in het verkeerde keelgat. “Ik vond het heerlijk om met Queen Elizabeth opnieuw een oma te hebben”, mijmerde de echtgenote van Harry in de serie. “Het deed me denken aan m'n eigen grootmoeder, die ik doodgraag zag. Meer nog, ik heb intens voor haar gezorgd, tijdens de laatste jaren van haar leven.” “Complete onzin”, aldus Samantha. “Oma zou zich omdraaien in haar graf als ze die beelden zag. Meghan heeft helemaal niet voor haar gezorgd. Ze is af en toe op bezoek gekomen, meer niet. Dit is allemaal erg pijnlijk voor mijn familie, en uiteraard ook voor de koninklijke familie. Koning Charles moet hier streng tegen optreden. Die docu schept een gevaarlijk precedent.”

Hoop op verzoening

Volgens The Sunday Times hebben Harry en Meghan intussen hun zinnen gezet op een ontmoeting met de belangrijkste leden van de koninklijke familie. Die moet plaatsvinden vlak voor de kroning van koning Charles in mei. De hertog en hertogin van Sussex zouden bij het familieberaad hopen op een soort verzoening. Ze willen dat het paleis in een gesprek “de verantwoordelijkheid neemt voor de pijn en schade” die ze de afgelopen jaren hebben geleden.

Het hof stelde afgelopen week ook direct orde op zaken nadat een hofdame een gast op een receptie racistisch had bejegend. De zwarte vrouw kreeg meermaals de vraag waar zij “oorspronkelijk” vandaan kwam hoewel ze aangaf dat ze in Groot-Brittannië was geboren. Op het paleis vond vrijdag een gesprek plaats en kreeg de vrouw excuses. De Sussexes vinden dat hun verhaal ook minstens een gesprek waard is, aldus een bron.

Het stel deed een aantal gevoelige uitspraken in de documentairereeks. Zo beweerden ze dat er bewust verhalen naar buiten zijn gebracht en dat ze nooit door het paleis in bescherming werden genomen. Buckingham Palace weigerde tot nu toe om commentaar te geven. Britse media schreven eerder dat koning Charles en prins William zwijgen om als familie een “verenigd front” te blijven. The Telegraph meldde zaterdag dat Harry en Meghan ondanks alles gewoon uitgenodigd worden voor de kroning van Charles.

