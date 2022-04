Halfzus van Meghan Markle is hard voor prins Harry: “Zijn daden spreken zijn woorden tegen”

“Hij weet dat die uitspraak een uithaal naar zijn familie was”, aldus Samantha tegen de Britse zender LBC. “Hij had het over prins Charles en William: zij zijn de mensen die de Queen omringen, en hij trekt in twijfel of dat de juiste zijn. Maar net zij zijn erg belangrijk voor Elizabeth en de monarchie. Hij wist dat hij een mediastorm zou veroorzaken. Dat is hetzelfde als tegen de koningin zeggen: ‘Hey, ik steek even de lont van een kanon aan dat ik in jouw richting richt, maar ik probeer je wel te beschermen hoor.’ Zijn daden spreken zijn woorden rechtstreeks tegen. Zo werkt het niet, dat is hypocriet.”