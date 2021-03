Halfzus Samantha Markle laat ook weer van zich horen: “Meghan wist wél veel over het koningshuis”

RoyaltyZoals verwacht heeft de halfzus van Meghan Markle (39), Samantha Markle (56), niet positief gereageerd op het interview dat de vrouw van de Britse prins Harry (36) zondag samen met haar echtgenoot aan Oprah Winfrey gaf. De zussen hebben al jaren ruzie, maar Samantha is woedend dat Meghan zichzelf als een enig kind omschreef in het gesprek.

In het Australische radioprogramma ‘Fifi, Fev and Nick’ zei Samantha maandag dat ze medelijden heeft met prins Harry. “Ze heeft hem bij zijn familie weggehaald, bij zijn vrienden, bij het leven dat hij kende. Hij doet me denken aan die ontvoeringsslachtoffers die uiteindelijk gaan geloven dat ze verliefd zijn op hun kidnapper”, aldus de halfzus, refererend naar het Stockholmsyndroom.

Grote Diana fan

In de uitzending stelde Meghan dat ze haar halfzus al 19 jaar niet heeft gezien, maar Samantha zegt foto’s van de oud-actrice te hebben van toen die bij haar diploma-uitreiking in 2008 was. Ook beweerde ze dat Meghan loog toen ze aan Oprah vertelde dat ze weinig wist van het koningshuis en nooit iets heeft opgezocht over Harry. “Er zijn verschillende foto’s van haar voor Buckingham Palace. En ze was grote fan van Diana”, zei Samantha over de moeder van Harry. “Ze heeft Diana uitgebreid bestudeerd: haar kleding, maar lichaamstaal, ze zorgde er zelfs voor dat ze de favoriete parfum van Diana droeg op haar eerste date met Harry. Probeer mij niet wijs te maken dat mijn zus geen idee had wie Harry was.”

Samantha moest enkele weken geleden Meghans zwangerschap ook via het nieuws vernemen. Ze maakt zich volgens eigen zeggen ook zorgen om de kinderen van haar halfzus en prins Harry. “Archie en de nieuwe baby zullen hun familie ook willen leren kennen. Ik denk dat zij zich zullen afvragen waarom hun moeder haar hele familie de rug heeft toegekeerd. Dat kan niet goed voor hen zijn. Ik vind het vooral heel erg voor mijn vader. Moet hij zo zijn laatste dagen slijten? Hij wordt door Meghan behandeld als een vod en dat verdient hij niet.”

Verraad door vader

Thomas Markle (76), de vader van Meghan, zou naar alle waarschijnlijkheid vandaag reageren op het interview van z'n dochter en Harry. Meghan had bij Oprah haar vader beschuldigd van ‘verraad’. Vlak voor het huwelijk van Meghan met prins Harry verschenen foto’s van Thomas Markle in de Britse pers. Daarop was te zien hoe de Amerikaan zich voorbereidde op het evenement: hij las een boek over het Verenigd Koninkrijk, was te zien terwijl hij opgemeten werd voor een pak ... Maar al snel werd duidelijk dat alles in scène gezet was. De foto’s brachten zo’n 85.000 euro op, waarvan Thomas 30 procent kreeg. Tot op vandaag verdient de man geld aan de foto’s, al zei hij vorig jaar in zijn documentaire ‘Thomas Markle: My Story’, dat hij het niet voor het geld deed, maar enkel om zijn imago te verbeteren.

