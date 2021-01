Halfzus Samantha gooit privéleven van Meghan Markle op straat in boek: “De Queen zou van haar walgen”

RoyaltyAlle ontwikkelingen in het nieuws rond Meghan Markle (39) en prins Harry (36) worden ook gevolgd door haar halfzus Samantha Grant (56). Al sinds Meghan een relatie begon met de prins, spuwt zij voortdurend haar gal in de media, en ook nu gaat Samantha tot het uiterste om haar halfzus in een slecht daglicht te plaatsen. Ze heeft net een nieuw boek uit: ‘The Diary of Princess Pushy’s Sister: Part 1', waarin ze de intieme details van Meghan’s leven op straat gooit. “Haar hele leven is een leugen.”