Halfzus Meghan Markle gooit olie op vuur: “Ook met haar eigen familie weigert ze contact, Archie zal ons nooit kennen”

RoyaltyMeghan Markle (39) is momenteel verwikkeld in een bikkelharde oorlog met haar schoonfamilie, die tot een hoogtepunt zal komen op 7 maart, wanneer haar interview met Oprah Winfrey wordt uitgezonden. Maar ook haar eigen familie is hun vete met Meghan nog niet vergeten. Haar halfzus Samantha Grant (56) hekelt het afstandelijke gedrag van de hertogin. “Wij zullen haar zoontje Archie nooit ontmoeten.”

Niet alleen Meghan geeft interviews, ook haar halfzus werd gecontacteerd door de Amerikaanse media. Samantha en Meghan hebben elkaar na Meghans trouwdag niet meer gesproken. Een maand voor het ‘sprookjeshuwelijk’ kondigde het Britse paleis nog aan dat Thomas Markle, Meghans vader, haar naar het altaar zou brengen. Dat liep echter anders, want de hertogin kreeg de week van het feest ruzie met hem. De officiële reden voor zijn afwezigheid was een hartoperatie, maar in werkelijkheid zou Meghan hem er niet bij hebben gewild, aldus Samantha. Thomas had namelijk geposeerd voor enkele paparazzifoto’s, waarin hij deed alsof hij een boek over de Britse geschiedenis las. Grappig, zo dachten de lezers van de tabloids, want zijn dochter trouwde immers met prins Harry.

Meghan zelf kon er niet om lachen. Ze schreef Thomas een brief waarin ze hem vroeg om ‘ermee te stoppen’, en ze vertelde dat hij haar ‘hart in duizend kleine stukjes brak’. Toen Thomas die brief liet publiceren door de Britse pers, was dat voor Meghan een brug te ver.

“We hebben haar al jaren niet meer gehoord”, meent Samantha, “Ik snap het niet, want Meghan was altijd erg close met onze vader. Dat ze hem zoiets niet kan vergeven, vind ik vreemd. Ik vrees dat hij nooit een band zal hebben met zijn kleinzoon, Archie. Hij heeft hem immers nog nooit gezien, en ik ook niet. Dat is heel triest. Niet alleen voor mijn vader en voor Archie, maar ook voor Meghan. Ik denk dat ze niet meer terug durft. Misschien kijkt ze op een dag in de spiegel en beseft ze dat ze iets gemist heeft in haar leven dat ze nooit meer terug kan krijgen. En Archie mist ook iets: zijn grootvader. Eens al die volwassenen klaar zijn met hun machtsspelletjes en hij naar school gaat, zoekt hij waarschijnlijk vanalles op via het internet, en gaat hij zich afvragen waarom zijn hele familie bij hem is weggehouden.”

“Dat is niet eerlijk tegenover Archie, want tegen de tijd dat hij oud genoeg is om dat te beseffen, leeft mijn vader misschien al niet meer. Daar vrees ik voor. Mijn vader zal in dat geval zijn graf ingaan met een gebroken hart, want hij wil niets liever dan de band met Meghan en haar gezin herstellen.”

Samantha zegt meteen ‘zijn héle familie’, omdat ze vermoedt dat het interview met Oprah ook de ruiten bij Meghans schoonfamilie zal inslaan. Meghan beweert onder andere dat de Britse royals ‘onwaarheden over haar en Harry in stand houden’, zo zien we al in de trailer. “Ze is zichzelf aan het afzonderen van alles en iedereen”, zucht Samantha. “Dat vind ik enorm jammer.”

