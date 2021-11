Halfzus klaagt Meghan Markle aan voor laster en eerroof na uitgelekte mails

Nog maar eens gekibbel binnen de familie Markle. Deze keer zit er weer een haar in de boter tussen Meghan en haar halfzus Samantha. Die pikt het niet dat de hertogin via haar voormalige perschef, Jason Knauf, gevoelige info heeft gelekt aan de auteurs van ‘Finding Freedom’. In dat boek beschrijven royaltyverslaggevers Carolyn Durand en Omid Scobie hoe Harry en Meghan afscheid namen van het Britse koningshuis en een eigen leven startten in de VS. Tot voor kort ontkenden de royals dat ze meegewerkt hebben aan de biografie, maar enkele dagen terug raakte bekend dat Meghan geregeld mails stuurde naar haar perschef en dat die de boodschappen vervolgens bezorgde aan de auteurs.

Sommige mails waren allesbehalve flatterend voor de halfzus van Meghan. In één ervan zegt de hertogin dat Samantha de voogdij over alle drie haar kinderen van verschillende vaders had verloren. Haar halfzus is nu van plan om Meghan aan te klagen voor smaad en laster en schending van de privacy, meldt de Sunday People. “Ik spreek met één advocaat in Engeland en één in de VS omdat er verschillende wettelijke termijnen en verschillende problemen zijn”, vertelde de 57-jarige. “Ik ga voor een aanklacht wegens laster in de VS. In het VK zal ik haar vervolgen voor een inbreuk op de privacy. Jason Knauf kan worden gedagvaard en de berichten aan hem zijn het bewijs dat ze me belasterde. Alles om dit gezin stil te houden, was het motto van mijn zus. Het is verschrikkelijk.”