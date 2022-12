Halfbroer Meghan Markle furieus na onthullende documentaire: “In 2023 lossen wij onze kant van het verhaal”

ROYALTYDonderdagochtend werden de eerste drie afleveringen van de onthullende Netflixdocu ‘Harry & Meghan' gelanceerd. De hele wereld is in de ban van de reeks, waarin de hertog en hertogin van Sussex hun versie van de ‘Megxit’ uit de doeken doen. De halfbroer van Meghan Markle (41), Thomas Markle Jr. (56), is alvast niet te spreken over de documentaire. “Het is gewoon belachelijk”, vertelt hij aan Piers Morgan - niet toevallig ook geen fan van de hertogin. “In 2023 vertellen wij onze kant van het verhaal.”

In de documentaire spreekt prins Harry (38) onder andere over de vervreemde relatie tussen Meghan en haar vader, Thomas Markle Sr (78). “Het is ongelooflijk triest wat er is gebeurd. Eerst had ze een vader en nu niet meer”, zegt hij tegen de camera. “Ook ik heb dat gewicht moeten dragen. Als Meghan geen koppel met mij was, zou haar vader nog steeds haar vader zijn”, besluit de hertog van Sussex.

Een uitspraak waar de halfbroer van Meghan Markle, Thomas Markle Jr., duidelijk niet mee gediend is. “Ik vind het verschrikkelijk”, vertelt hij aan Piers Morgan. “De documentaire klopt op zoveel vlakken niet. Het is zelfs een beetje verontrustend.” Hij gaat verder: “Het is zo erg om te zeggen dat je geen familie en geen vader hebt. En het feit dat zelfs Harry dat zegt... Het is gewoon belachelijk.”

In het interview onthult Thomas Markle Jr. ook dat Meghan geen enkele poging heeft ondernomen om haar vader, die afgelopen mei een hartaanval kreeg, te contacteren. “En toen ik haar contacteerde, kreeg ik te horen dat ik verre familie ben en dat Meghan mij niet kent. Het is zo bizar hoe ze de hele familie onder het tapijt heeft geveegd, alsof we niet bestaan”, verklaart hij. “Ze liegt over het feit dat ze geen familie heeft. We zijn er altijd voor haar geweest.” Daarom besluit Thomas Markle Jr. in de tegenaanval te gaan. Hij werkt momenteel samen met een productieteam aan zijn eigen versie van het verhaal. “In 2023 lossen wij onze kant”, klinkt het vastberaden.

In de eerste drie afleveringen van de langverwachte docu ‘Harry & Meghan' krijgen kijkers onder meer te zien hoe het koppel afstand nam van de koninklijke familie, racisme aankaart en parallellen trekt met de situatie van prinses Diana, die constant achtervolgd werd door paparazzi. Prins Harry en Meghan vertellen ook openhartig over hun relatie, hoe ze elkaar leerden kennen en over één van hun eerste kussen. Volgende week donderdag, 15 december, verschijnen de volgende drie afleveringen online. Waarschijnlijk zal het daarin gaan over het huwelijk van de hertog en hertogin van Sussex, de geboorte van hun twee kinderen en natuurlijk ook de ‘Megxit’.

