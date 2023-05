Had koningin Paola nog meer affaires dan Albert? Zolang ze discreet was, keek zelfs koning Boudewijn de andere kant op

RoyaltyVereerd of gevreesd, maar ook bespot en beschimpt. De van Saksen-Coburgs werden niet zomaar de ‘van Seksen-Coburgs’ genoemd. De koningen die sinds 1831 over ons land regeren raakten meer dan eens verzeild in seksschandalen. Deze reeks brengt je tussen de lakens van de Belgische vorsten. Vandaag: het ‘geheime’ liefdesleven van koningin Paola, dat zo mogelijk nóg woeliger was dan dat van echtgenoot Albert, met een anoniem liefdesnest op de Louizalaan, een geheim adres in Parijs en een auto-ongeval dat in de doofpot moest verdwijnen.