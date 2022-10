“Haar hele familie zal gekwetst worden”: priester van Diana reageert ontzet op nieuwe scènes van ‘The Crown’

Royalty Voormalige ‘Deal or No Deal’-collega dient Meghan Markle van repliek: “De show bood ons zoveel kansen”

In de recentste aflevering van haar podcast ‘Archetypes’ vertelt Meghan Markle (41) openhartig over haar tijd in de reeks ‘Deal or No Deal’. Ze doet daarover enkele opmerkelijke uitspraken. Zo voelde ze zich ‘gereduceerd tot een bimbo’. Hier is haar voormalige collega Claudia Jordan (49) het echter absoluut niet mee eens. Ze reageert op Instagram en geeft de hertogin van Sussex lik op stuk. “De show heeft ons nooit als bimbo’s behandeld”, klinkt het resoluut.

19 oktober